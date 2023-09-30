Как и почему появилась пластическая хирургия?

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Услугами пластических хирургов пользуются всё больше людей во всем мире, а спектр предоставляемых услуг расширяется с каждым годом. Сегодня пластическая хирургия - это, в первую очередь, инструмент косметического изменения внешнего вида. Однако так было не всегда.

Последствия Первой мировой войны

Первая мировая война привела не только к гибели целых империй, но и к беспрецедентному числу жертв: более 20 млн человек погибли, а более 20 млн получили серьезные ранения. До Первой мировой войны большинство ранений солдаты на поле боя получали в результате воздействия стрелкового и колющего оружия. Лицевые повреждения были редкостью. Во время Первой мировой войны применялась тяжелая артиллерия, пулеметы и отравляющие газы, из-за которых люди получали травмы невиданной ранее тяжести. Одним из последствий окопной войны стали многочисленные травмы лиц у солдат.

Разработанные специально для нанесения максимального урона снаряды, начиненные шрапнелью, были основной причиной лицевых травм. Горячий металл на большой скорости безжалостно срывал кожу с лица, ломая кости черепа.

Лечение на фронте

Лечение лицевых травм на фронте Первой мировой представляло собой самое обычное сшивание разорванных тканей без учета потерь кожи лица. По мере того, как шрамы заживали, кожа натягивалась, и лица многих раненных солдат начинали походить на жуткую гримасу. С травмами челюстей дело обстояло еще хуже: многие мужчины не могли нормально есть и пить, а некоторым приходилось спать сидя, чтобы не задохнуться. Те, кто оставались без носа и глаз, вынуждены были мириться с дырами на лице.

Отец пластической хирургии

Отцом пластической хирургии стал получивший образование в Англии хирург из Новой Зеландии Гарольд Гиллис. С началом Первой мировой войны он вступил в Королевский армейский медицинский корпус, вместе с которым попал во Францию в 1915 году, где стал свидетелем чудовищных лицевых травм.

Вернувшись в Англию, он создает специальную палату для лечения лицевых травм при Кэмбриджском военном госпитале в Олдершоте. Он отправляет свои первичные медицинские карточки (документ, необходимый для медицинской эвакуации) на фронт, чтобы солдат с лицевыми травмами отправляли прямиком к нему.

К 1916 году Гиллису удалось уговорить медицинское руководство в необходимости создания специализированного госпиталя для лицевых травм, поскольку спрос на особое хирургическое вмешательство был просто огромен.

Первая клиника пластической хирургии

В июне 1917 года Гиллис открывает Королевский госпиталь в Сидкапе - пригороде Лондона. Госпиталь был рассчитан на тысячу пациентов, нуждающихся в лицевой реконструкции. Солдаты попадали в госпиталь без подбородков, носов, скул и глаз с надеждой, что они смогут вернуться к обычной жизни. Многие из них боялись, что их родные от них откажутся, увидев, насколько они были изуродованы войной. Многие поступали в больницу к Гиллису со страшными ожогами. Почти у всех психологические травмы были настолько сильными, что зеркала в госпитале старались держать от них подальше.

Революционный метод пересадки кожи

Одним из самых успешных методов пересадки кожи было выделение лоскута кожи на сосудистой ножке вблизи раны. Таким образом донорская кожа постепенно приживлялась к месту ранения. Однако в то время проблема с пересадкой кожи заключалась в том, что уровень инфицирования открытых ран был достаточно высоким. Гиллис придумал скручивать донорский лоскут в трубку, и так ему удалось решить проблему с инфекциями. После приживления трубчатая ножка раскладывалась, полностью закрывая место травмы. Этот революционный метод ознаменовал значительный прорыв в лицевой реконструкции, а также заложил основу современной пластиковой хирургии.

Наследие Гиллиса

Благодаря Гарольду Гиллису тысячи солдат, пройдя многолетнее лечение (большинство проводили в госпитале не менее 4 лет), смогли вернуться к обычной жизни, несмотря на пережитые ужасы войны. Правда, были и те, кто так и не смог смириться со своей новой внешностью, несмотря на проведенные операции. Некоторые солдаты после реабилитации оставались работать в Королевском госпитале.

Вклад Гарольда Гиллиса в развитие пластической хирургии невозможно переоценить: многие его техники и методы дали толчок развитию косметической пластической хирургии, которая так популярна сегодня.