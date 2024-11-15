Парламент Грузии остается закрыт для посетителей

Повышенный, "желтый" уровень безопасности продолжит действовать в парламенте Грузии и завтра. Это означает, что войти в здание парламента в Тбилиси можно будет только по специальным приглашениям.

"Желтый" уровень безопасности останется в силе в грузинском парламенте и завтра – начал действовать он сегодня.

Как передает "Новости-Грузия", это означает, что войти в здание законодательного органа можно только имея на руках официальное приглашение.

Ограничения распространяются и на прессу: каждый телеканал может отправить в парламент завтра только две съемочные группы.

О введении желтого уровня на понедельник стало известно в воскресенье. Сегодня парламент нового созыва, избранный на выборах 26 октября, собрался на свою первую сессию. Заседание проходило одновременно с акцией протеста оппозиции, которая не согласна с итогами выборов.

На завтра никаких митингов противники власти не планируют.