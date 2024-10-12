Вестник Кавказа

В Ингушетии арестован подозреваемый в организации убийства

В Ингушетии арестован подозреваемый в организации убийства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушские правоохранители задержали заказчика наемного убийства, с помощью которого за 50 тысяч долларов он хотел избавиться от своего недруга – теперь его ждет суд.

В Ингушетии задержан подозреваемый в организации и подготовке к убийству по найму, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Как выяснило следствие, в нынешнем месяце подозреваемый решил организовать убийство своего знакомого, с которым у него не заладились нормальные отношения: он нашел исполнителя, которому и предложил совершить преступление за $50 тыс, передает "Интерфакс".

"Исполнитель сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. В дальнейшем все действия проходили под их контролем. После предоставления фото- и видеоматериалов инсценированного преступления и получения денег исполнителем мужчина был задержан"

- СУ СКР по Ингушетии

Заказчик задержан и заключен под стражу по решению суда, в отношении него возбуждено уголовное дело по организации и подготовке убийства по найму.

По завершении следствия его дальнейшую судьбу будет решать суд.

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