В Ингушетии арестован подозреваемый в организации убийства

В Ингушетии задержан подозреваемый в организации и подготовке к убийству по найму, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Как выяснило следствие, в нынешнем месяце подозреваемый решил организовать убийство своего знакомого, с которым у него не заладились нормальные отношения: он нашел исполнителя, которому и предложил совершить преступление за $50 тыс, передает "Интерфакс".
"Исполнитель сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. В дальнейшем все действия проходили под их контролем. После предоставления фото- и видеоматериалов инсценированного преступления и получения денег исполнителем мужчина был задержан"
- СУ СКР по Ингушетии
Заказчик задержан и заключен под стражу по решению суда, в отношении него возбуждено уголовное дело по организации и подготовке убийства по найму.
По завершении следствия его дальнейшую судьбу будет решать суд.