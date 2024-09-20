Вестник Кавказа

В Ингушетии погиб сотрудник МВД

В Ингушетии погиб сотрудник МВД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поздним вечером накануне неизвестные в Ингушетии обстреляли автомобиль сотрудника Центра "Э", есть жертвы, в том числе – заместитель главы центра, находившийся вне службы, и его родственники.

Минувшим вечером под обстрел в ингушской Назрани попал автомобиль сотрудника Центра "Э" в Ингушетии, есть погибшие, сообщили в правоохранительных органах региона.

"Вечером на автодороге на въезде в Назрань неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника Центра "Э" республиканского МВД. В результате погибло несколько человек"

- МВД Ингушетии

Сегодня утром стало известно, что погибшими при обстреле оказались заместитель главы Центра "Э" республиканского МВД Адам Хамхоев, находившийся вне службы, и его родственники, сообщает в своем Telegram-канале республиканский главк МВД.

По машине стреляли накануне около 21:40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД "Кавказ" и автодороги "Назрань-Магас", неизвестные обстреляли автомобиль, смертельные ранения получили трое находящихся внутри него мужчин.

Ингушские правоохранители завели дело о посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обороте оружия, сообщило СУ СК по Ингушетии.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)"

- СУ СК по Ингушетии

Ход расследования уголовного дела взял на контроль прокурор Ингушетии, сообщила прокуратура региона.

Автомобиль ВАЗ-2115, на котором передвигались нападавшие, сегодня утром был найден сожженным в сельском поселении Майское в Северной Осетии, сами нападавшие скрылись, - сообщили правоохранители.

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