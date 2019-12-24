Руслан Эдельгериев на полях COP29: Азербайджан и Россия развивают климатический проект на пограничной реке Самур

По словам помощника президента РФ, спецпредставителя по вопросам климата Руслана Эдельгериева, реализация этого климатического проекта стала возможной благодаря тому, что между Азербайджаном и Россией есть соглашение по стоку реки Самур

На природоохранном треке мы осуществляем, в стадии структурирования сейчас, климатический проект на трансграничной реке Самур. Эта река разделяет наши две страны, и мы по руслу реки будем развивать климатический проект. Это стало возможно благодаря тому, что между Азербайджаном и РФ есть соглашение по стоку реки Самур. Есть четкое понимание по экологическому стоку. Основываясь на экологическом стоке, можно прогнозировать потребление водных ресурсов. Не у всех стран есть такие соглашения. У нас же получились идеальные условия, и мы будем реализовывать этот проект

- Эдельгериев.

Он также заявил, что есть запрос на то, чтобы оказать содействие Азербайджану в строительстве карбонового полигона:

У нас эти компетенции тоже есть. Дальше - есть большой запрос, чтобы мы совместно боролись с процессами опустынивания, деградации земель.