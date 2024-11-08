Вестник Кавказа

Восток Турции тряхнуло на 4,6

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло сегодня вечером в восточной части Турции. О подземных толчках рассказали в турецком ведомстве по ЧС. Магнитуда их достигла 4,6.

Природный катаклизм – землетрясение – зарегистрировали сегодня на востоке Турции, подробности озвучили в AFAD – турецком Агентстве по ЧС.

По данным сейсмологов, подземные толчки случились в провинции Малатья. Время сейсмособытия – 20.20 (совпадает с московским). Эпицентр землетрясения был в районе Доганшехир.

Магнитуда сегодняшнего сейсмособытия достигла 4,6. Глубина залегания очага составила 9,75 км.

Сведений о возможных пострадавших, а также о материальном ущербе, пока не поступало.

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