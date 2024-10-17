На юге Москвы пылает склад с фреоном

Сегодня вечером на юге Москвы вспыхнул склад, на котором хранятся баллоны со сжиженным газом фреон – за короткий промежуток времени пожар вырос с 500 до 2500 квадратных метров, обрушилась часть его перекрытия.

Сегодня вечером на юге Москвы загорелся склад, на котором хранятся баллоны со сжиженным инертным газом фреон, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: ул. Промышленная, д. 11, стр. 44. Происходит загорание на 2 этаже двухэтажного складского помещения"

- МЧС России

Огонь быстро распространяется по помещению, в здвн7ии обрушилась часть кровли на площади в 250 кв м, раздаются хлопки взрывов газовых баллонов – несмотря на то, что фреон не поддерживает горение, баллоны не выдерживают высокой температуры, цитирует собеседника ТАСС

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, буквально за час его площадь выросла пятикратно – с 500 до 2500 кв м, в тушении может помочь авиация, но из-за погодных условий это сложно, хотя из-за проблем с водоснабжением огнеборцы снова попросили подключить пожарную аваиацию.

Меж тем площадь пожара выросла до 3 тыс кв м, а крыша здания обрушилась еще на 250 кв м.