Вестник Кавказа

На юге Москвы пылает склад с фреоном

На юге Москвы пылает склад с фреоном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером на юге Москвы вспыхнул склад, на котором хранятся баллоны со сжиженным газом фреон – за короткий промежуток времени пожар вырос с 500 до 2500 квадратных метров, обрушилась часть его перекрытия.

Сегодня вечером на юге Москвы загорелся склад, на котором хранятся баллоны со сжиженным инертным газом фреон, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: ул. Промышленная, д. 11, стр. 44. Происходит загорание на 2 этаже двухэтажного складского помещения"

- МЧС России

Огонь быстро распространяется по помещению, в здвн7ии обрушилась часть кровли на площади в 250 кв м, раздаются хлопки взрывов газовых баллонов – несмотря на то, что фреон не поддерживает горение, баллоны не выдерживают высокой температуры, цитирует собеседника ТАСС 

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, буквально за час его площадь выросла пятикратно – с 500 до 2500 кв м, в тушении может помочь авиация, но из-за погодных условий это сложно, хотя из-за проблем с водоснабжением огнеборцы снова попросили подключить пожарную аваиацию.

Меж тем площадь пожара выросла до 3 тыс кв м, а крыша здания обрушилась еще на 250 кв м.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолет &quot;Азимута&quot; загорелся при приземлении в Анталье

Самолет "Азимута" загорелся при приземлении в Анталье

Врач московской больницы пришел на помощь пассажирке самолета

Врач московской больницы пришел на помощь пассажирке самолета

В ДТП в Краснодарском крае пострадали восемь человек

В ДТП в Краснодарском крае пострадали восемь человек

Спасатели вытащили из пожара двух детей в Сочи

Спасатели вытащили из пожара двух детей в Сочи

Крупный пожар ликвидирован на полях в Адыгее

Крупный пожар ликвидирован на полях в Адыгее

В Краснодарском крае в пожаре погиб мужчина

В Краснодарском крае в пожаре погиб мужчина

В школе Новороссийска рухнуло крыльцо

В школе Новороссийска рухнуло крыльцо

О ЧС на Кубани будут вещать домофоны

О ЧС на Кубани будут вещать домофоны

Пожар в частном секторе Сочи потушили

Пожар в частном секторе Сочи потушили

В Сочи тушат масштабный пожар в частном секторе

В Сочи тушат масштабный пожар в частном секторе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы