Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Ильхам Алиев и Дональд Трамп провели телефонный разговор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил телефонный звонок избранному президенту США Дональду Трампу. Он выразил надежду на то, что Баку и Вашингтон будут прилагать совместные усилия для развития отношений.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев позвонил избранному президенту США Дональду Трампу. 

Во время телефонного разговора глава государства поздравил Дональда Трампа с повторным избранием американским президентом. Ильхам Алиев заявил, что убедительная победа на выборах свидетельствует о большой поддержке и доверии американского народа к политическому курсу, который проводит Дональд Трамп.

Президент Азербайджана указал на то, что деятельность Дональда Трампа сыграет еще большую роль в обеспечении безопасности в мире.

Ильхам Алиев напомнил, что в первый срок на посту президента Дональд Трамп обращал особое внимание на укрепление дружбы и сотрудничества с Азербайджаном, а также выразил надежду, что Баку и Вашингтон будут прилагать совместные усилия для продвижения азербайджано-американских отношений.

В свою очередь Дональд Трамп выразил президенту Азербайджана глубокую признательность за искренние поздравления. Он также указал на важность совместных усилий для развития сотрудничества между Азербайджаном и США.

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