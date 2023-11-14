Вестник Кавказа

Устроившего смертельное ДТП с детьми арестовали в Дагестане

Устроившего смертельное ДТП с детьми арестовали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители приняли решение арестовать мужчину, спровоцировавшего автокатастрофу, в которой погиб один ребенок и были тяжело ранены еще двое, в Дагестане.

Дагестанский суд выбрал меру пресечения для водителя, который, лишившись прав, все равно сел за руль машины с детьми, возможно, находясь при этом в нетрезвом состоянии, сообщает региональное СУ СКР.

По данным республиканского МВД, трагедия случилась 23 ноября. В тот день в Каякентском районе 27-летний житель села Дружба сел за руль "девяносто девятой" Лады. Несмотря на то, что ранее за нарушения мужчину уже лишили прав, он посадил в автомобиль трех детей: девочку шести лет, а также трехлетнего и четырехмесячного ребенка. Выбрав слишком высокую скорость, нарушитель потерял управление, так что авто перевернулось.

Старшая девочка от полученных травм умерла в больнице. Остальные дети также госпитализированы, их состояние критическое.

Водитель не согласился подвергнуться медицинскому освидетельствованию, в результате которого предполагалось установить, не был ли он пьян.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть ребенка"

– управление

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