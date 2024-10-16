Вестник Кавказа

Дом народов СКФО появится на Северном Кавказе

Дом народов СКФО появится на Северном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени на территории Северного Кавказа планируется создать Дом народов СКФО. Новое учреждение появится при сотрудничестве СКФУ и Дома народов РФ в регионе.

На Северном Кавказе будет создан Дом народов СКФО. Об этом сказано в заявлении, распространенном 25 ноября Северо-Кавказского федерального университета.

Новое учреждение появится при взаимодействии СКФУ с Домом народов РФ в регионе. Это станет возможным благодаря соглашению, оформленному на проходящем в Ставрополе всероссийском молодежном форуме "Семья Терека".

"Его основными направлениями работы которого станут социальное просвещение, продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, противодействие идеологии терроризма и профилактика экстремизма в молодежной среде, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти"

– пресс-служба вуза

Соглашение также предполагает сотрудничество по вопросам национальной политики.

Ранее сообщалось, что внебюджетные инвестиции в объекты туристического кластера СКФО могут достигнуть к 2030 году 42,5 млрд рублей.

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