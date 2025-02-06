Часть Владикавказа может остаться без тепла и горячей воды

Во Владикавказе произошла авария на электросети, что привело к отключению 25 котельных. В городе могут наблюдаться перебои с отоплением и горячим водоснабжением.

Власти Владикавказа предупредили население о возможных проблемах с подачей горячей воды и отоплением из-за аварии.

По данным МинЖКХ Северной Осетии, на линиях электросетей произошла авария, которая привела к тому, что во вторник во Владикавказе обесточены порядка 25 котельных. Такая ситуация может сказаться на поставках тепла и горячей воды в дома горожан.

Энергетики проводят восстановительные работы, отмечается в сообщении министерства.