Азербайджан претендует на статус технологического лидера

Что такое индустрия 4.0?
Четвертая промышленная революция – процесс стратегический, протекающий не одно десятилетие. Это логическое продолжение идеи о том, что мировая экономика развивается скачкообразно, а изменения диктуются технологическим развитием. В XVIII веке человечество переходит от ручного труда к паровым двигателям, еще через полтора века – на электрические механизмы, заводскую конвейерную сборку, а спустя еще век – в 1970-е годы - к компьютеризации производственных процессов. Как видно из этой концепции, историческое время сжимается, поэтому уже через полвека, в 2010-е годы, появляется концепция следующей, четвертой, промышленной революции. Это понятие популяризировал в своей одноименной книге немецкий экономист и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб. Согласно его концепции, в центре Индустрии 4.0 лежат «киберфизические системы» - человек делегирует поддающиеся цифровизации процессы, включая даже значительную часть бытовой жизни, компьютерам, роботам, искусственному интеллекту.
Постсоветская модернизация
Промышленные революции развиваются комплексно, они не ограничиваются только экономической сферой, но меняют образ жизни человека. Подобные изменения не могут происходить одномоментно – неминуемо в обществе сохраняются приметы разных эпох и разных «индустрий». Поэтому на сегодня нет стран, полностью завершивших переход к четвертой промышленной революции, но для постсоветских стран эта задача особенно актуальна – в некотором плане это экзамен на самостоятельность и самодостаточность. Дело в том, что распад СССР стал во многом результатом того, что индустриальный гигант со своими экономическими и политическими механизмами, соответствующими эпохе индустрии 2.0 не смог вписаться в мир индустрии 3.0. Наиболее красноречива тут, пожалуй, судьба проекта ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации) – по сути эмбрион советского интернета, в котором руководство страны не заметило потенциал, как и в ряде других жизненно важных направлениях развития страны. Отсюда нарастание стагнации в советской экономике в 1970-е годы на фоне переформатирования и адаптации западной экономики к новым компьютерным тенденциям. В итоге после распада СССР каждая бывшая советская республика, включая закавказские, уже самостоятельно, в рамках своего национального проекта решала эту модернизационную задачу – первые постсоветские десятилетия были, по сути, об этом. И только последние 5-7 лет стало возможно ставить вопрос о переходе к Индустрии 4.0 – и то только в тех странах, которые успешно справились с предыдущим этапом модернизации.
Для чего нужен Центр развития Индустрии 4.0?
В контексте этих стратегических целей создать структуру, призванную стимулировать процессы очередной промышленной революции, - решение вполне логичное. Центр индустрии 4.0, который планируется запустить в этом году, как раз из их числа. По официальной информации сфера компетенций данной структуры будет включать в себя следующие направления:
- развитие искусственного интеллекта
- поддержка стартапов
- обучение IT-специальностям
- технологическая поддержка компаний
- интеграция Азербайджана в мировые технологические тренды.
Причем создание центра - не первый шаг руководства страны на пути стимулирования индустрии 4.0. Еще в январе 2021 году при Министерстве экономики Азербайджана был запущен первый на постсоветском пространстве Центр анализа и координации четвёртой промышленной революции - C4IR Azerbaijan. Аналогичную структуру на пространстве СНГ запускали еще лишь дважды - чуть позже, летом 2021 г. в Казахстане и осенью того же года - в России.
Каковы условия перехода к индустрии 4.0?
Помимо очевидных плюсов выбранный путь поддержки Индустрии 4.0 содержит в себе ряд разноуровневых рисков. На поверхности лежит риск политический. Структуры C4IR создаются Всемирным экономическим форумом, как одним из ключевых лоббистов концепции четвертой промышленной революции. Как часто бывает с западноцентричными международными организациями обязательной нагрузкой к экономическому сотрудничеству с ними идет набор политических и идеологических условий. Показателен здесь пример российского C4IR – давосский ВЭФ заморозил любые отношения с Российской Федерацией уже во вторую неделю проведения СВО на Украине. От центра остался лишь сайт, хранящий описание немногочисленных проектов и докладов, выпущенных организацией до февраля 2022 года. Очевидно, что любая страна, позволившая себе не согласиться с западным политическим курсом, в любой момент весьма оперативно может быть «отстранена» от дружбы с Давосским форумом, а значит и проекты по поддержке Индустрии 4.0 будут остановлены.
Однако есть и более глубинные сложности при реализации этой модернизационной цели. Каждая из предыдущих промышленных революций меняла основной катализатор экономического роста. В XVIII веке главной инновацией стала энергия пара, сменившая энергию отдельного человека при ручном производстве. Затем главным источником роста стали электричество и углеводороды. С приходом третьей промышленной революции новой нефтью стала информация. Сердце Индустрии 4.0 – научное знание, причем в том числе фундаментальное. Именно с опорой на эти новые знания создаются технологии, меняющие производственные процессы, а в итоге не только экономику, но ценности, образовательную политику, отношение к человеческому потенциалу в целом. В рейтинге стран мира по уровню научно-исследовательской активности (проводит Национальный научный фонд США) Азербайджан стоит ближе к концу ТОП-100 стран – это выше, чем у других государств региона, но тем не менее недостаточно для самостоятельного модернизационного рывка. Доля ВВП, расходуемая на науку менее 1%, на образование – в последние годы колеблется рядом с отметкой в 3,5% Подобный уровень инвестирования в сферу знаний также осложняет переход к Индустрии 4.0 с опорой лишь на собственные силы.
Учитывая глобальный характер нынешней науки, выход из сложившейся ситуации – развитие партнерств со странами лидерами научно-технологического развития, которые при этом не ставят во взаимозависимость технологическое и политическое сотрудничество. Если посмотреть на ТОП-10 стран по затратам на науку в расчете по паритету покупательной способности национальных валют, то выясняется, что помимо западных стран (США, Германия, Франция и Великобритания) и их союзников (Япония и Южная Корея) в этот список вошли все страны БРИКС за исключением ЮАР. Действительно, например, Россия обладает уникальной исследовательской инфраструктурой класса мегасайнс – многие из таких установок не имеют аналогов в мире. Поэтому точечная кооперация с незападными центрами технологического развития и поддержание единого научного пространства в рамках постсоветской Евразии видится одним из ключевых условий успешного перехода Азербайджана к индустрии 4.0.