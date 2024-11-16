Азербайджан претендует на статус технологического лидера

Рашид Адекеров, эксперт Центра изучения перспектив интеграции

В этом году в Азербайджане планируют создать Центр индустрии 4.0. Таким образом Баку делает еще один шаг в попытке взять снаряд, который пока оказался не под силу ни одной стране в регионе. Какие условия необходимы для того, что Азербайджан в итоге успешно реализовал эту цель?

Что такое индустрия 4.0?

Четвертая промышленная революция – процесс стратегический, протекающий не одно десятилетие. Это логическое продолжение идеи о том, что мировая экономика развивается скачкообразно, а изменения диктуются технологическим развитием. В XVIII веке человечество переходит от ручного труда к паровым двигателям, еще через полтора века – на электрические механизмы, заводскую конвейерную сборку, а спустя еще век – в 1970-е годы - к компьютеризации производственных процессов. Как видно из этой концепции, историческое время сжимается, поэтому уже через полвека, в 2010-е годы, появляется концепция следующей, четвертой, промышленной революции. Это понятие популяризировал в своей одноименной книге немецкий экономист и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб. Согласно его концепции, в центре Индустрии 4.0 лежат «киберфизические системы» - человек делегирует поддающиеся цифровизации процессы, включая даже значительную часть бытовой жизни, компьютерам, роботам, искусственному интеллекту.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Постсоветская модернизация

Промышленные революции развиваются комплексно, они не ограничиваются только экономической сферой, но меняют образ жизни человека. Подобные изменения не могут происходить одномоментно – неминуемо в обществе сохраняются приметы разных эпох и разных «индустрий». Поэтому на сегодня нет стран, полностью завершивших переход к четвертой промышленной революции, но для постсоветских стран эта задача особенно актуальна – в некотором плане это экзамен на самостоятельность и самодостаточность. Дело в том, что распад СССР стал во многом результатом того, что индустриальный гигант со своими экономическими и политическими механизмами, соответствующими эпохе индустрии 2.0 не смог вписаться в мир индустрии 3.0. Наиболее красноречива тут, пожалуй, судьба проекта ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации) – по сути эмбрион советского интернета, в котором руководство страны не заметило потенциал, как и в ряде других жизненно важных направлениях развития страны. Отсюда нарастание стагнации в советской экономике в 1970-е годы на фоне переформатирования и адаптации западной экономики к новым компьютерным тенденциям. В итоге после распада СССР каждая бывшая советская республика, включая закавказские, уже самостоятельно, в рамках своего национального проекта решала эту модернизационную задачу – первые постсоветские десятилетия были, по сути, об этом. И только последние 5-7 лет стало возможно ставить вопрос о переходе к Индустрии 4.0 – и то только в тех странах, которые успешно справились с предыдущим этапом модернизации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для чего нужен Центр развития Индустрии 4.0?

В контексте этих стратегических целей создать структуру, призванную стимулировать процессы очередной промышленной революции, - решение вполне логичное. Центр индустрии 4.0, который планируется запустить в этом году, как раз из их числа. По официальной информации сфера компетенций данной структуры будет включать в себя следующие направления:

развитие искусственного интеллекта поддержка стартапов обучение IT-специальностям технологическая поддержка компаний интеграция Азербайджана в мировые технологические тренды.

Причем создание центра - не первый шаг руководства страны на пути стимулирования индустрии 4.0. Еще в январе 2021 году при Министерстве экономики Азербайджана был запущен первый на постсоветском пространстве Центр анализа и координации четвёртой промышленной революции - C4IR Azerbaijan. Аналогичную структуру на пространстве СНГ запускали еще лишь дважды - чуть позже, летом 2021 г. в Казахстане и осенью того же года - в России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каковы условия перехода к индустрии 4.0?

Помимо очевидных плюсов выбранный путь поддержки Индустрии 4.0 содержит в себе ряд разноуровневых рисков. На поверхности лежит риск политический. Структуры C4IR создаются Всемирным экономическим форумом, как одним из ключевых лоббистов концепции четвертой промышленной революции. Как часто бывает с западноцентричными международными организациями обязательной нагрузкой к экономическому сотрудничеству с ними идет набор политических и идеологических условий. Показателен здесь пример российского C4IR – давосский ВЭФ заморозил любые отношения с Российской Федерацией уже во вторую неделю проведения СВО на Украине. От центра остался лишь сайт, хранящий описание немногочисленных проектов и докладов, выпущенных организацией до февраля 2022 года. Очевидно, что любая страна, позволившая себе не согласиться с западным политическим курсом, в любой момент весьма оперативно может быть «отстранена» от дружбы с Давосским форумом, а значит и проекты по поддержке Индустрии 4.0 будут остановлены.

Однако есть и более глубинные сложности при реализации этой модернизационной цели. Каждая из предыдущих промышленных революций меняла основной катализатор экономического роста. В XVIII веке главной инновацией стала энергия пара, сменившая энергию отдельного человека при ручном производстве. Затем главным источником роста стали электричество и углеводороды. С приходом третьей промышленной революции новой нефтью стала информация. Сердце Индустрии 4.0 – научное знание, причем в том числе фундаментальное. Именно с опорой на эти новые знания создаются технологии, меняющие производственные процессы, а в итоге не только экономику, но ценности, образовательную политику, отношение к человеческому потенциалу в целом. В рейтинге стран мира по уровню научно-исследовательской активности (проводит Национальный научный фонд США) Азербайджан стоит ближе к концу ТОП-100 стран – это выше, чем у других государств региона, но тем не менее недостаточно для самостоятельного модернизационного рывка. Доля ВВП, расходуемая на науку менее 1%, на образование – в последние годы колеблется рядом с отметкой в 3,5% Подобный уровень инвестирования в сферу знаний также осложняет переход к Индустрии 4.0 с опорой лишь на собственные силы.

Учитывая глобальный характер нынешней науки, выход из сложившейся ситуации – развитие партнерств со странами лидерами научно-технологического развития, которые при этом не ставят во взаимозависимость технологическое и политическое сотрудничество. Если посмотреть на ТОП-10 стран по затратам на науку в расчете по паритету покупательной способности национальных валют, то выясняется, что помимо западных стран (США, Германия, Франция и Великобритания) и их союзников (Япония и Южная Корея) в этот список вошли все страны БРИКС за исключением ЮАР. Действительно, например, Россия обладает уникальной исследовательской инфраструктурой класса мегасайнс – многие из таких установок не имеют аналогов в мире. Поэтому точечная кооперация с незападными центрами технологического развития и поддержание единого научного пространства в рамках постсоветской Евразии видится одним из ключевых условий успешного перехода Азербайджана к индустрии 4.0.