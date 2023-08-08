Вестник Кавказа

Сколько туристов посетили Турцию в 2024 году?

Сколько туристов посетили Турцию в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Турции в 2024 году выбрали свыше 46 млн туристов. Из них российских туристов оказалось более 6,2 млн человек, что на 7% больше прошлогодних показателей.

С января по октябрь Турцию посетили порядка 46,3 млн иностранных туристов, из которых 6,2 млн человек приехали на отдых из России, рассказали данные Минтуризма республики.

Данные также показали, что рост иностранного турпотока в Турции увеличился на 7% в 2024 году, в сравнении с прошлогодними показателями.

После россиян по числу посещений Турции идут путешественники из Германии (6 млн человек). Третье место досталось Великобритании (4,2 млн человек). Следом идут Иран (2,7 млн человек) и Болгария (2,4 млн туристов).

Самым популярным место в Турции у российских туристов стала Анталья. Чуть меньшей популярностью пользовались курорты Эгейского побережья и Стамбул.

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