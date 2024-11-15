Вестник Кавказа

Самолет Москва–Шарджа экстренно сел в Баку

Самолет Москва–Шарджа экстренно сел в Баку
© Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев
Командир воздушного судна авиакомпании Air Arabia из ОАЭ, выполнявшего авиарейс из Москвы в третий по величине город ОАЭ Шарджу, запросил экстренную посадку в бакинском аэропорту из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.

Капитан авиалайнера Airbus A320 арабской авиакомпании Air Arabia, летевшего из Москвы в Шарджу, запросил у Баку экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья  одного из пассажиров.

Самолет компании благополучно приземлился в в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в 18:54 (17:54 мск) по местному времени, сообщает Trend.

Соответствующие службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности, а вызванная к трапу самолета бригада скорой медицинской помощи прямо на месте оказала пассажиру экстренную помощь, после чего он был госпитализирован для обследования в одну из городских больниц.

Самолет после дозаправки продолжит полет по маршруту.

О причинах болезни и состоянии госпитализированного пассажира не сообщается.

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