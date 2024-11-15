Самолет Москва–Шарджа экстренно сел в Баку

Капитан авиалайнера Airbus A320 арабской авиакомпании Air Arabia, летевшего из Москвы в Шарджу, запросил у Баку экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.
Самолет компании благополучно приземлился в в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в 18:54 (17:54 мск) по местному времени, сообщает Trend.
Соответствующие службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности, а вызванная к трапу самолета бригада скорой медицинской помощи прямо на месте оказала пассажиру экстренную помощь, после чего он был госпитализирован для обследования в одну из городских больниц.
Самолет после дозаправки продолжит полет по маршруту.
О причинах болезни и состоянии госпитализированного пассажира не сообщается.