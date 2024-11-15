Юго-восток Казахстана потрясли подземные толчки

Жетысуская область Казахстана сегодня вечером почувствовала на себе подземные толчки силой в 4 балла – они были несильными, но довольно продолжительными по времени.

В области Жетысу на юго-востоке Казахстана произошло землетрясение, сообщает в своем Telegram-канале МЧС республики.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" (Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований) МЧС Казахстана 25 ноября 2024 г. в 23 часов 45 минут по времени Астаны (21^45 мск) на территории области Жетысу зарегистрировано землетрясение. Сведения об ощутимости уточняются"

- МЧС Казахстана

Расчетная интенсивность землетрясения в баллах колебалась от 2,6 в Алматы до 4 в Жаркенте, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Тем не менее, жители Алматы в социальных сетях пишут о довольно неприятных ощущениях – они сообщают, что подземные толчки были несильные, но продолжительные, а эпицентр подземных толчков находился рядом с городом Жаркент, в 257 километрах от Алматы.