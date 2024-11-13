Столичные огнеборцы полностью потушили масштабный пожар на складе

Московские пожарные справились с масштабным возгоранием на складе с фреоном в промышленной зоне на юге Москвы – к тушению огня пришлось привлечь два пожарных вертолета Ка-32.

Пожар, сегодня вечером вспыхнувший на складе баллонов с фреоном в промзоне на юге Москвы, ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар в Москве полностью ликвидирован. Причина устанавливается"

- МЧС России

В течение двух часов площадь возгорания склада в промзоне на улице Промышленная, на котором хранились баллоны с фреоном, а также бумажная и пластиковая продукция, выросла с 500 до 3 тыс кв м, на площади в 500 кв м обрушилась кровля здания, передает РИА Новости.

Тушение огня осложняли проблемы с водоснабжением и непростые погодные условия, однако впоследствии на место тушения были направлены 2 вертолета Ка-32 Московского авиацентра, которые сбросили на очаг возгорания 90 т воды.