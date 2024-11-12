Махачкала получила первый пилотный контейнер с бананами из Индии

В Махачкалу из Индии по международному морскому коридору "Север-Юг" впервые прибыл пилотный контейнер с индийскими бананами – вскоре они будут доставлены заказчику, московской фирме.

Накануне в морском торговом порту Махачкалы встречали первый, пока пробный, 20-тонный контейнер со свежими бананами, который было отправлен из Индии морским транспортом по международному транспортному коридору "Север-Юг" – его получатель московская фирма.

Пилотная поставка – пробная в цепочке освоения международного транспортного коридора, она позволит реально оценить его возможности и перспективы, пишет портал "Лезги Газет".

Дагестанские таможенники произвели досмотр контейнера в приоритетном порядке и уже отправили его получателю в Москву.

Это – новые возможности не только для индийских аграриев, но и для российских потребителей: до этого практически все бананы в Россию поставлялись из Эквадора через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга. Теперь же индийская продукция сможет ввозиться в страну по транскаспийскому маршруту МТК "Север-Юг".