Вестник Кавказа

Махачкала получила первый пилотный контейнер с бананами из Индии

Сухогруз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкалу из Индии по международному морскому коридору "Север-Юг" впервые прибыл пилотный контейнер с индийскими бананами – вскоре они будут доставлены заказчику, московской фирме.

Накануне в морском торговом порту Махачкалы встречали первый, пока пробный, 20-тонный контейнер со свежими бананами, который было отправлен из Индии морским транспортом по международному транспортному коридору "Север-Юг" – его получатель московская фирма.

Пилотная поставка – пробная в цепочке освоения международного транспортного коридора, она позволит реально оценить его возможности и перспективы, пишет портал "Лезги Газет".

Дагестанские таможенники произвели досмотр контейнера в приоритетном порядке и уже отправили его получателю в Москву.

Это – новые возможности не только для индийских аграриев, но и для российских потребителей: до этого практически все бананы в Россию поставлялись из Эквадора через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга. Теперь же индийская продукция сможет ввозиться в страну по транскаспийскому маршруту МТК "Север-Юг".

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