В Москве начинает работу главный каток страны

Сегодня в столице на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) пройдет событие, которого давно ждали любители зимних видов спорта – в штатном режиме начнет работать самый большой каток Москвы, сообщает пресс-служба выставки.
Большое официальное праздничное открытие катка пройдет в пятницу, 29 ноября. Ожидается, что он вскоре вновь вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы – его маршрут пройдет вдоль Центральной аллеи, ледовая дорожка огибает фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", а кататься на нем одновременно смогут 4,8 тыс человек. Искусственное ледовое покрытие займет более 20 тыс кв м, передает РИА Новости.
Открытие катка пришлось перенести на неделю из-за аномально теплой погоды и сильных осадков, однако теперь он по будням будет работать с 11:00 до 23:00, а по выходным и праздничным дням с 10:00 до 23:00, за исключением понедельника.