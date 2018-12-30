Вестник Кавказа

В Москве начинает работу главный каток страны

В Москве начинает работу главный каток страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в штатном режиме на Выставке достижений народного хозяйства в Москве начинает работу самый большой в столице ледовый каток – он станет самым большим катком страны и будет работать с 10 до 23 часов.

Сегодня в столице на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) пройдет событие, которого давно ждали любители зимних видов спорта – в штатном режиме начнет работать самый большой каток Москвы, сообщает пресс-служба выставки.

Большое официальное праздничное открытие катка пройдет в пятницу, 29 ноября. Ожидается, что он вскоре вновь вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы – его маршрут пройдет вдоль Центральной аллеи, ледовая дорожка огибает фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", а кататься на нем одновременно смогут 4,8 тыс человек. Искусственное ледовое покрытие займет более 20 тыс кв м, передает РИА Новости.

Открытие катка пришлось перенести на неделю из-за аномально теплой погоды и сильных осадков, однако теперь он по будням будет работать с 11:00 до 23:00, а по выходным и праздничным дням с 10:00 до 23:00, за исключением понедельника.

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