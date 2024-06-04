Вестник Кавказа

Талибы выстраивают отношения с Россией

Карта Афганистана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Нынешние власти Афганистана надеются на активизацию обмена делегациями высокого уровня с Россией, придавая большое значение отношениям между двумя странами.

Афганское движение "Талибан", находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность, надеется, что визит российской делегации во главе с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Кабул, прошедший накануне, станет ключевым для обмена делегациями высокого уровня, заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства движения мулла Абдул Гани Барадар.

"Ваш визит имеет для нас особое значение и ценность, свидетельствуя о сложившихся между нашими странами позитивных отношениях - наращивается обмен делегациями, наши представители получают приглашения на многие мероприятия. Надеемся, что ваш визит станет отправной точкой обмена и делегациями высокого уровня - чтобы мы с коллегами с вашей стороны подробно обсудили вопросы политики и безопасности"

- Абдул Гани Барадар

Напомним, накануне в Кабул прибыла обширная российская делегация, возглавляемая секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу - в ее состав вошел заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

Делегация провела четыре встречи - с руководством страны, в том числе – с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром и министром обороны Мохаммадом Якубом.

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