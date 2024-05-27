Вестник Кавказа

Казахстан перестал считать талибов террористами

Казахстан перестал считать талибов террористами
© Фото: сайт президента России
Правящий в Афганистане режим талибов больше не будет считаться террористическим в Казахстане – это мешает развитию двухсторонних отношений, к тому же он пришел всерьез и надолго, заявил президент Казахстана.

Казахстан больше не будет считать режим талибов, пришедший ко власти в Афганистане, террористической организацией, поскольку это мешает развитию торгово-экономического сотрудничества, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя из соображений важности развития торгово-экономических связей с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором"

- Касым-Жомарт Токаев

Также казахстанский лидер на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Алматы напомнил об инициативе Казахстана создать в мегаполисе центр ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана и призвал поддержать ее, передает Trend.

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