Лавров назвал «Талибан» реальной властью

Сергей Лавров заявил, что Россия намерена убрать «Талибан» (запрещен в РФ) из списка террористов. Он напомнил, что СБ ООН не объявлял движение террористическим.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров сообщил о намерениях России убрать запрещенное в РФ движение «Талибан» из списка террористов.

Он напомнил, что в декабре прошлого года Казахстан принял решение об исключении талибов из своего списка террористических организаций.

Министр также подчеркнул, что Совет Безопасности ООН не объявлял «Талибан» террористическим движением и добавил, что в их списке «12-15 конкретных персонажей».

Лавров заявил, что организация «Талибан» является реальной властью.

Ранее МИД РФ и Минюст предложили Владимиру Путину вычеркнуть талибов из списка террористических организаций. Предложение было согласовано с другими ведомствами.