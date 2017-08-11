Греция передаст Армении российские системы ПВО

Греция готовится передать Армении российские системы С-300 и другие российские системы ПВО по требованию Франции – по мнению греческих властей, это поможет уравновесить Турцию.

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и две другие системы вооружения российского производства, которые использовались для ПВО Греции, будут переданы Армении, их заменяют системами израильского производства, пишет информационный портал enikos.gr.

"Руководство Вооруженных сил полно решимости продолжить дерусификацию греческого арсенала и радикальное обновление старых систем новыми западными технологиями. Согласно информации портала, генеральный штаб национальной обороны находится на продвинутой стадии предоставления Армении систем вооружения российского производства"

- Минобороны Греции

"Усиления" Армении требуют власти Франции, которая тоже обещает помочь ей оружием – Афинам это выгодно из-за тесных союзнических связей и общих исторических событий в современной истории. Также сильная Армения уравновешивала бы Турцию, поддерживающую Азербайджан, передает РИА Новости со ссылкой на греческий портал.

Впрочем, оружие не будет передано в одночасье и уж никак не даром - ничто не уйдет без замены, - утверждают компетентные источники.