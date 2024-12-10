Скромный новогодний стол обойдется в 7 тыс рублей в России

Минимальный набор продуктов для празднования Нового года этой зимой будет стоить россиянам около семи тысяч рублей. Цены на продукты из «новогоднего набора» поднялись с прошлого года.

Отметить Новый год вдвоем со «скромным» новогодним столом в этом году можно примерно за 7 тыс рублей, передает ТАСС.

Исследование компании "Платформа ОФД" показало, что с прошлого года средний чек на кондитерские изделия вырос на 22%, до 3,8 тыс рублей. Мандарины также подорожали на 22%, до 258 рублей. Игристое вино в РФ сегодня в среднем стоит 465 рублей - плюс 8% с прошлого года.

Красная икра подорожала заметнее всего - сразу на 36%, 1 кг обойдется в конце 2024 года почти в 10 тыс рублей. На фоне выросших цен спрос на деликатес снизился с прошлого года на 17%.

Средний чек на коробку шоколадных конфет немного превышает 600 рублей, это на 12% больше, чем в предновогодний период 2023 года.

Таким образом, все продукты из новогоднего набора подорожали за год.