Вестник Кавказа

Иномарка наехала на стадо коров в Сочи

Иномарка наехала на стадо коров в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария с участием коров и иномарки произошло ночью в Сочи. Одно животное погибло, водитель автомобиля не пострадал.

В Сочи в ночь на 16 декабря произошло столкновение иномарки со стадом коров, инцидент случился на выезде из Мацестинского тоннеля в сторону Адлера.

Очевидцы события заявили, что владелец легковушки не успел среагировать на появившихся в тоннеле животных, которые вышли на проезжую часть, пишет «АиФ-Краснодар».

Отмечается, что одна корова погибла, наехавший на стадо водитель не пострадал. Это уже не первый случай, когда животные мешают проезду автомобилей.

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