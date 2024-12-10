Иномарка наехала на стадо коров в Сочи

Авария с участием коров и иномарки произошло ночью в Сочи. Одно животное погибло, водитель автомобиля не пострадал.

В Сочи в ночь на 16 декабря произошло столкновение иномарки со стадом коров, инцидент случился на выезде из Мацестинского тоннеля в сторону Адлера.

Очевидцы события заявили, что владелец легковушки не успел среагировать на появившихся в тоннеле животных, которые вышли на проезжую часть, пишет «АиФ-Краснодар».

Отмечается, что одна корова погибла, наехавший на стадо водитель не пострадал. Это уже не первый случай, когда животные мешают проезду автомобилей.