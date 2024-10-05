Вестник Кавказа

Аэропорт Геленджика полностью обновят до конца 2025 года

Аэропорт Геленджика полностью обновят до конца 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вся инфраструктура аэропорта Геленджика будет обновлена до конца 2025 года. Ранее было построено новое здание аэровокзала на черноморском курорте.

Гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко сообщил, что вскоре завершится обновление инфраструктуры воздушной гавани, передает "Интерфакс".

Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволяет в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Теперь проводятся работы на остальной территории, чтобы инфраструктура авиагавани соответствовала новому зданию. Работы проходят поэтапно.

"Ведется строительство технологического здания и здания для производственных служб предприятия, они будут располагаться в зоне старого аэровокзала. Уже завершено возведение несущих конструкций"

– Таранченко

Второй этап подразумевает создание прогулочного парка, третий этап - организация парковки на сотню автомобилей.

"Общая стоимость строительства объектов инфраструктуры составляет 2,8 млрд рублей. Полностью завершить работы мы планируем в четвертом квартале 2025 года"

– Таранченко

В настоящее время рейсы в Геленджик и из него не выполняются - авиагавань закрыта с февраля 2022 года.

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