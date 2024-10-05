Аэропорт Геленджика полностью обновят до конца 2025 года

Гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко сообщил, что вскоре завершится обновление инфраструктуры воздушной гавани, передает "Интерфакс".
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволяет в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Теперь проводятся работы на остальной территории, чтобы инфраструктура авиагавани соответствовала новому зданию. Работы проходят поэтапно.
"Ведется строительство технологического здания и здания для производственных служб предприятия, они будут располагаться в зоне старого аэровокзала. Уже завершено возведение несущих конструкций"
– Таранченко
Второй этап подразумевает создание прогулочного парка, третий этап - организация парковки на сотню автомобилей.
"Общая стоимость строительства объектов инфраструктуры составляет 2,8 млрд рублей. Полностью завершить работы мы планируем в четвертом квартале 2025 года"
– Таранченко
В настоящее время рейсы в Геленджик и из него не выполняются - авиагавань закрыта с февраля 2022 года.