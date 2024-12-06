Вестник Кавказа

Трассы Красной Поляны закрыты из-за лавин

Трассы Красной Поляны закрыты из-за лавин
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В горах Сочи могут сойти лавины, поэтому руководство Красной Поляны решило закрыть все горнолыжные трассы. Канатные дороги продолжают штатную работу.

Горнолыжные трассы на Красной Поляне закрыли. Причиной послужила высокая вероятность схода лавин, передали в администрации курорта.

«Все горнолыжные трассы закрыты по лавинной опасности»

- курорт Красная Поляна

Отмечается, что работа канатных дорог не была прервана.

Напомним, что еще со вчерашнего дня в сочинских горах выше 1,5 тыс м над уровнем моря выпустили предупреждение о высокой лавинной опасности.

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