Вестник Кавказа

На Кубани построят завод по производству СПГ

На Кубани построят завод по производству СПГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завод по производству СПГ откроют на Кубани. Затраты на проект составят почти 400 млн рублей.

В Краснодарском крае построят предприятие по производству сжиженного природного газа. Проект принадлежит компании "КХ Трейд". 

В отчете компании сообщается, что реализация проекта стартовала в прошлом году, когда компания приобрела земельный участок за 5,5 млн рублей в Павловском районе. 

Работы по строительству уже стартовали, запуск завода должен состояться до конца 2025 года. Отмечается, что в предприятие будет вложено не менее 385 млн рублей. 

Отметим, что компания "КХ Трейд", созданная в 2023 году, изначально занималась реализацией зерна в оптовых масштабах.

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