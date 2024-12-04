Вестник Кавказа

О смерчах над морем предупредили жителей Сочи

О смерчах над морем предупредили жителей Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Смерчи могут образоваться над Черным морем в Сочи. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Над Черным морем в Сочи могут образоваться смерчи в течение следующих дней, передали в кубанском МЧС.

«В течение суток 12 и 13 декабря на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем»

- МЧС Краснодарского края

Из-за этого спасатели объявили штормовое предупреждение.

Ранее чрезвычайные службы региона предупредили местное население и туристов о возможности образования лавин в горах выше 1,5 тыс м над уровнем неба.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На трассе &quot;Джубга – Сочи&quot; улучшили освещение

На трассе "Джубга – Сочи" улучшили освещение

Транспортники Сочи готовятся к новогоднему аншлагу

Транспортники Сочи готовятся к новогоднему аншлагу

В Краснодарском крае загорелся склад с пластиковыми изделиями

В Краснодарском крае загорелся склад с пластиковыми изделиями

Поезд в Сочи из Нижневартовска ускорится на 10 часов

Поезд в Сочи из Нижневартовска ускорится на 10 часов

Кубани удалось получить миллиарды рублей за счет бережливости

Кубани удалось получить миллиарды рублей за счет бережливости

Анапа хочет принять десятки тысяч туристов в новогодние праздники

Анапа хочет принять десятки тысяч туристов в новогодние праздники

Сочи вошел в тройку самых популярных городов для отдыха в декабре

Сочи вошел в тройку самых популярных городов для отдыха в декабре

Пожар в Краснодаре: трое жильцов многоэтажки госпитализированы

Пожар в Краснодаре: трое жильцов многоэтажки госпитализированы

&quot;Краснодар&quot; закончил год лидером РПЛ

"Краснодар" закончил год лидером РПЛ

Курорт &quot;Роза Хутор&quot; открыл сезон - но пока без катания

Курорт "Роза Хутор" открыл сезон - но пока без катания

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы