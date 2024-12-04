О смерчах над морем предупредили жителей Сочи

Смерчи могут образоваться над Черным морем в Сочи. В городе объявлено штормовое предупреждение.
Над Черным морем в Сочи могут образоваться смерчи в течение следующих дней, передали в кубанском МЧС.
«В течение суток 12 и 13 декабря на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем»
- МЧС Краснодарского края
Из-за этого спасатели объявили штормовое предупреждение.
Ранее чрезвычайные службы региона предупредили местное население и туристов о возможности образования лавин в горах выше 1,5 тыс м над уровнем неба.