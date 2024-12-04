Вестник Кавказа

Транспортники Сочи готовятся к новогоднему аншлагу

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В преддверии новогодних праздников и наплыва туристов транспортные службы города-курорта Сочи активизировали свою работу: в аэропорту будут работать сезонные сотрудники, а железнодорожники откроют дополнительные кассы.

В дни новогодних каникул аэропорт Сочи готовится обслужить почти полмиллиона российских туристов, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

"Традиционно большая нагрузка ляжет на наши транспортные хабы. Пассажиропоток в аэропорту ориентировочно составит 420 тыс человек, здесь в штат привлекут сезонных сотрудников. На железнодорожных станциях курорта откроют дополнительно билетные кассы, увеличат и число вагонов в пригородных поездах"

- Андрей Прошунин

На всех объектах транспорта усилят посты безопасности, отслеживать дорожную ситуацию будут круглосуточно – городские власти уже подготовили спецтранспорт для расчистки проезжей части после снегопадов, создали запас противогололедных материалов - ежедневно на дежурстве будут около 900 человек, добавил градоначальник.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
500 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поезд в Сочи из Нижневартовска ускорится на 10 часов

Поезд в Сочи из Нижневартовска ускорится на 10 часов

Анапа хочет принять десятки тысяч туристов в новогодние праздники

Анапа хочет принять десятки тысяч туристов в новогодние праздники

Анапа встретит Новый год 2025 скромно и без фейерверков

Анапа встретит Новый год 2025 скромно и без фейерверков

Из Ростова на Домбай на февральские праздники отправится турпоезд

Из Ростова на Домбай на февральские праздники отправится турпоезд

Туапсе оказался в тройке самых солнечных городов страны в ноябре

Туапсе оказался в тройке самых солнечных городов страны в ноябре

В Новороссийске начнет действовать туристический налог в 2025 году

В Новороссийске начнет действовать туристический налог в 2025 году

Сезон катания открыт на Красной Поляне

Сезон катания открыт на Красной Поляне

Для туристов в Крыму на Новый год подготовили около 100 бесплатных экскурсий

Для туристов в Крыму на Новый год подготовили около 100 бесплатных экскурсий

Мест нет: все санатории Железноводска забронированы на Новый год

Мест нет: все санатории Железноводска забронированы на Новый год

Геленджик обзаведется винным городом

Геленджик обзаведется винным городом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы