Транспортники Сочи готовятся к новогоднему аншлагу

В преддверии новогодних праздников и наплыва туристов транспортные службы города-курорта Сочи активизировали свою работу: в аэропорту будут работать сезонные сотрудники, а железнодорожники откроют дополнительные кассы.

В дни новогодних каникул аэропорт Сочи готовится обслужить почти полмиллиона российских туристов, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

"Традиционно большая нагрузка ляжет на наши транспортные хабы. Пассажиропоток в аэропорту ориентировочно составит 420 тыс человек, здесь в штат привлекут сезонных сотрудников. На железнодорожных станциях курорта откроют дополнительно билетные кассы, увеличат и число вагонов в пригородных поездах"

- Андрей Прошунин

На всех объектах транспорта усилят посты безопасности, отслеживать дорожную ситуацию будут круглосуточно – городские власти уже подготовили спецтранспорт для расчистки проезжей части после снегопадов, создали запас противогололедных материалов - ежедневно на дежурстве будут около 900 человек, добавил градоначальник.