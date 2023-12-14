Горные отели в Сочи загружены на 90%

Сезон катания открылся в горных курортах Сочи. Отельеры сообщают о высокой загруженности мест размещения.

Стартовавший в начале декабря сезон катания на курортах в Сочи повлиял на загруженность отелей. Гостиничные комплексы горного кластера уже загружены на 90%, заявил глава Сочи Андрей Прошунин.

— Более половины гостей Краснодарского края на новогодние и рождественские праздники выбрали для отдыха Сочи. Туристов будут принимать 667 объектов размещения. При этом в отелях горного кластера уже фиксируется практически 90% загрузка

– Андрей Прошунин.

Сообщается, что горнолыжные трассы в полном объеме будут доступны к концу декабря, когда завершится формирование плотного снежного покрова.

Отметим, что 30 декабря в Сочи откроется краевой зимний штаб, который будет координировать работу всех важнейших сфер городского хозяйства в праздничные дни.