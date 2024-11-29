Сезон катания открыт на Красной Поляне

Первый горнолыжный курорт открыл сезон 2024-2025 в России. Сезон официально открыли на Красной Поляне, где выпало уже 70 см снега.

Всесезонный горный курорт "Красная Поляна" в Сочи открыл сезон катания, рассказал заместитель гендиректора курорта Сергей Глебов.

"Курорт "Красная Поляна" традиционно первым открывает горнолыжный сезон в начале декабря. Высота снежного покрова сейчас порядка 70 см. <…> Сегодня мы открываем нашу первую уникальную зону - долину "Цирк-2", где доступны горнолыжные трассы"

– Глебов

По его словам, этой зимой прирост гостей на курорт может составить до 15%.

Отметим, что на курорте "Архыз" некоторые трассы доступны гостям с середины ноября. На "Домбае" сезон откроется 14 декабря, тогда же сезон официально стартует на "Эльбрусе".