Вестник Кавказа

Сезон катания открыт на Красной Поляне

Сезон катания открыт на Красной Поляне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый горнолыжный курорт открыл сезон 2024-2025 в России. Сезон официально открыли на Красной Поляне, где выпало уже 70 см снега.

Всесезонный горный курорт "Красная Поляна" в Сочи открыл сезон катания, рассказал заместитель гендиректора курорта Сергей Глебов.

"Курорт "Красная Поляна" традиционно первым открывает горнолыжный сезон в начале декабря. Высота снежного покрова сейчас порядка 70 см. <…> Сегодня мы открываем нашу первую уникальную зону - долину "Цирк-2", где доступны горнолыжные трассы"

– Глебов

По его словам, этой зимой прирост гостей на курорт может составить до 15%.

Отметим, что на курорте "Архыз" некоторые трассы доступны гостям с середины ноября. На "Домбае" сезон откроется 14 декабря, тогда же сезон официально стартует на "Эльбрусе".

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