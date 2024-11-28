Вестник Кавказа

В горный кластер Сочи запустят дополнительные поезда на Новый год

В горный кластер Сочи запустят дополнительные поезда на Новый год
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Сочи решили повысить транспортную доступность горных курортов в период новогодних праздников. Будут запущены дополнительные автобусы и электропоезда.

В новогодний период общественного транспорта в Сочи станет больше, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

"Для удобства рекомендуем в новогодние выходные общественный транспорт. В двадцатых числах декабря сократим интервал движения (между автобусами). РЖД также планирует запустить дополнительные электрички"

– мэр Сочи

На горных курортах автопутешественников ждут 4 тыс машиномест, дороги чистят и обрабатывают противогололедным материалом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Владикавказ и Пятигорск вошли в топ-5 курортов федерального значения

Владикавказ и Пятигорск вошли в топ-5 курортов федерального значения

Сочи отказался от салюта в Новый год

Сочи отказался от салюта в Новый год

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Грузовик с мандаринами спровоцировал ДТП в Сочи

Грузовик с мандаринами спровоцировал ДТП в Сочи

Оползень остановил движение на дороге в Сочи

Оползень остановил движение на дороге в Сочи

Турпоток в Сочи в ноябре достиг полумиллиона

Турпоток в Сочи в ноябре достиг полумиллиона

Лавины могут сойти в горах Сочи

Лавины могут сойти в горах Сочи

Техническая неисправность заставила самолет «Азимута» сесть в Минводах

Техническая неисправность заставила самолет «Азимута» сесть в Минводах

Зимние пляжи Краснодарского края откроются в декабре

Зимние пляжи Краснодарского края откроются в декабре

&quot;Азимут&quot; ждут внеплановые проверки Ространснадзора

"Азимут" ждут внеплановые проверки Ространснадзора

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы