В горный кластер Сочи запустят дополнительные поезда на Новый год

Власти Сочи решили повысить транспортную доступность горных курортов в период новогодних праздников. Будут запущены дополнительные автобусы и электропоезда.
В новогодний период общественного транспорта в Сочи станет больше, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.
"Для удобства рекомендуем в новогодние выходные общественный транспорт. В двадцатых числах декабря сократим интервал движения (между автобусами). РЖД также планирует запустить дополнительные электрички"
– мэр Сочи
На горных курортах автопутешественников ждут 4 тыс машиномест, дороги чистят и обрабатывают противогололедным материалом.