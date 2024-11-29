Вестник Кавказа

Сочи отказался от салюта в Новый год

Сочи отказался от салюта в Новый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодние праздники в Сочи пройдут без фейерверков и масштабных гуляний. Несмотря на это, жителям и гостям города предоставят разнообразную праздничную программу.

Власти Сочи решили не проводить большие гулянья в Новый год 2025. При этом в городе пройдет множество развлекательных мероприятий в парках, домах культуры и концертных залах, рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.

«Наших жителей призываю не устраивать развлечения с салютами и пиротехникой, сейчас для этого неподходящее время. Также необходимо усилить контроль за соблюдением противопожарного режима»

- Андрей Прошунин

Также он передал, что в зимний период в городе будет увеличено число патрульных бригад. Сохранять безопасную обстановку в новогодние праздники на улицах им будут помогать видеокамеры.

Напомним, что от масштабных мероприятий в Новый год также отказались два города в Дагестане - Дербент и Буйнакск.

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