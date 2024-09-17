Вестник Кавказа

На карантин закрыли две школы на Кубани

На карантин закрыли две школы на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две школы в Краснодарском крае ушли на карантин из-за пневмонии. Также закрыты отдельные классы еще в трех школах региона.

Пневмония отправила на карантин и дистанционное обучение часть школьников в Краснодарском крае.

Роспотребнадзор принял решение закрыть одну школу в Сочи и одну в Староминском районе на карантин. Причиной стало увеличение случаев заболеваемости гриппом и пневмонией.

Кроме того, карантин введен в трех классах в школах Темрюкского и Красноармейского районов. Обучение продолжается, но в формате удаленки.

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