На карантин закрыли две школы на Кубани

Две школы в Краснодарском крае ушли на карантин из-за пневмонии. Также закрыты отдельные классы еще в трех школах региона.

Пневмония отправила на карантин и дистанционное обучение часть школьников в Краснодарском крае.

Роспотребнадзор принял решение закрыть одну школу в Сочи и одну в Староминском районе на карантин. Причиной стало увеличение случаев заболеваемости гриппом и пневмонией.

Кроме того, карантин введен в трех классах в школах Темрюкского и Красноармейского районов. Обучение продолжается, но в формате удаленки.