Санатории Кубани на каникулы будут заполнены на 90%

В Краснодарском крае на период новогодних праздников ожидается высокая загрузка - до 90%. Спросом пользуются санатории и отели.

Краснодарский край ждет наплыва туристов в новогодние период, об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

«По прогнозам, на новогодних каникулах черноморский номерной фонд будет загружен на 70%, в горном кластере ожидается уровень бронирования еще выше – 90%»

– Кондратьев

Он добавил, что самый большой спрос на отели категории четыре и пять звезд, в таких объектах загрузка будет стопроцентной. Главные города для новогоднего отдыха, согласно спросу: Сочи, Анапа и Геленджик.

Ожидается, что за праздники регион примет до 500 тыс человек, а также порядка 300 тыс однодневных туристов, приезжающих на экскурсии.