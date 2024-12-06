«Дни вин Краснодарского края» начинаются на Кубани

В Краснодарском крае с 15 декабря по 15 февраля будет проходить акция в поддержку местных виноделов. В регионе работают над замещением импорта.

В течение двух месяцев в Краснодарском крае будет проходить акция «Дни вин Краснодарского края».

Участие в ней примут заведения общепита, алкомаркеты, сети магазинов. Акция, которая будет проходить этой зимой в третий раз, продлится с 15 декабря по 15 февраля.

Власти региона поддерживают процесс импортозамещения вин и отмечают достигнутые благодаря прошлым акциям успехи: сегодня в ресторанах Кубани более 40% вин в винной карте составляют местные напитки.

Найти вина, участвующие в акции, покупатели могут по специальной отметке на ценнике. В «Днях вин» участвуют исключительно вина, произведенные из выращенного на Кубани винограда.