Вестник Кавказа

Детективный сериал снимают на виноградниках Кубани

Детективный сериал снимают на виноградниках Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Съемки четырехсерийного фильма с детективным сюжетом проходят в Краснодарском крае. Интересно, что сериал снимается не на море, куда часто приезжают киношники, а на виноградниках – с ними тесно связан сюжет картины.

Детектив с интригующим названием "Танцы на стекле" снимают в данный момент в Краснодарском крае. Подробности проекта рассказали в администрации региона.

В качестве локаций для съемок были выбраны Краснодар и Северский район, а точнее, его виноградники.

Отправная точка сюжета – убийство неизвестным хозяина винодельни. Преступников ищет майор полиции, которой помогает ее экс-жених, также полицейский. Пока убийца не найден, возможны новые жертвы. Смерть грозит вдове винодела и его падчерице.

Уточняется, что съемки ведут местные специалисты, которые получили профессиональную подготовку на Кубани.

В пресс-службе уточнили, что кинокомпании, которые выбирают для съемок Кубань, в итоге получат компенсацию части расходов. Сумма составит до 30%.

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