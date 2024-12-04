Вестник Кавказа

Краснодар обошел другие города страны по росту цен на вторичное жилье

Краснодар обошел другие города страны по росту цен на вторичное жилье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодар и Сочи попали в число крупных населенных пунктов страны, где максимально выросла стоимость жилья в течение года.

Краснодар оказался на первом месте в России в списке городов по росту цен на жилье на вторичном рынке. Эксперты оценили стоимость за квадратный метр. 

В главном городе Кубани рост цен за год составил 27,6%. В числе лидеров по росту цены также оказался Сочи. В городе-курорте прирост цены составил чуть более 18%. 

Всего в стране рост стоимости квадратного метра на "вторичку" составил около 8%, цена достигла 117 тыс рублей, передают эксперты портала "Мир квартир".

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