Краснодар обошел другие города страны по росту цен на вторичное жилье

Краснодар и Сочи попали в число крупных населенных пунктов страны, где максимально выросла стоимость жилья в течение года.

Краснодар оказался на первом месте в России в списке городов по росту цен на жилье на вторичном рынке. Эксперты оценили стоимость за квадратный метр.

В главном городе Кубани рост цен за год составил 27,6%. В числе лидеров по росту цены также оказался Сочи. В городе-курорте прирост цены составил чуть более 18%.

Всего в стране рост стоимости квадратного метра на "вторичку" составил около 8%, цена достигла 117 тыс рублей, передают эксперты портала "Мир квартир".