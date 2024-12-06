Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после снятия ограничений

Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после снятия ограничений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работу в обычном режиме возобновил сочинский аэропорт после снятия ограничений на полеты. Из-за них произошел ряд задержек рейсов.

Сочинский аэропорт возобновил работу в прежнем режиме, передали в Росавиации.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов»

- пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко

Около 11 самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы, пока действовали ограничения. Кроме того, была задержана часть рейсов в Москву, Петербург и другие города России и мира.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра. Также в горах выше 1,5 тыс м возможен сход лавин.

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