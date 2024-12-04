Катар откроет дипмиссию в Сирии

Катар вслед за Турцией в скором времени планирует вновь открыть посольство в Сирии, чтобы организовать прямой воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи в мятежную страну.

В скором времени в Сирии вслед за Турцией откроет свое посольство и Катар, сообщил сегодня официальный представитель МИД страны Маджид аль-Ансари.

"Посольство Катара возобновит работу в Сирии в скором времени после завершения необходимых процедур. Это укрепит координацию с соответствующими сторонами, чтобы облегчить поступление гуманитарной помощи сирийскому народу через воздушный коридор"

- Маджид аль-Ансари

Сейчас Катар поставляет гуманитарную помощь Сирию, охваченную волнениями, через Турцию, передает РИА Новости.

Напомним, накануне о возможном открытии турецкого посольства в Сирии заявил глава МИД Турции Хакан Фидан – дипломат отметил, что Анкара ждет благоприятных условий для этого.

Турция и Сирия разорвали дипломатические отношения еще в 2012 году, посольство Катара в Дамаске было закрыто еще раньше - с 2011 года, когда эмират разорвал дипотношения из-за жестких подавлений народных выступлений.