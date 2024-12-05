Вестник Кавказа

Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку

Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Легендарный футболист Лионель Месси и его одноклубники сегодня посетили Центр Гейдара Алиева в Баку. Они встретились с директором центра Анаром Алакбаровым и ознакомились с выставками.

Знаменитый футболист Лионель Месси, играющий за "Интер Майами", и его товарищи по команде Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба сегодня побывали в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Спортсмены встретились с директором Центра Анаром Алакбаровым. Кроме того, они посетили выставки, действующие в Центре.

Футболисты ознакомились с коллекцией ковров, которая называется "Азербайджанский ковер – танец петель", а также "Выставкой классических автомобилей" и остальными экспозициями.

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Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
Месси с партнерами по команде посетили Центр Гейдара Алиева в Баку
© Фото: Центр Гейдара Алиева
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