Вестник Кавказа

Лионель Месси и другие звезды футбола прибыли в "Баку"

Лионель Месси и другие звезды футбола прибыли в "Баку"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чемпион мира по футбола, обладатель рекордного количества "Золотых мячей" Лионель Месси прибыл в Баку вместе с одноклубниками по "Интер Майами". Встреча с футболистами пройдет в Baku Crystal Hall.

Звездный форвард "Интер Майами" Лионель Месси прибыл в Баку. Компанию одному из лучших игроков в истории футбола составили его партнеры по команде. 

Самолет с игроками встретил в аэропорту азербайджанской столицы предприниматель Аднан Ахмедзаде. 

Жители и гости азербайджанской столицы смогут увидеть не только легендарного Месси, но также других знаменитых игроков, которые творили историю игры в составе "Барселоны" середины прошлого десятилетия. Речь идет о Луисе Суаресе, Серхио Бускетсе и Жорди Альбе. 

Встреча с игроками про йдет в Baku Crystal Hall сегодня, 11 декабря. Гостей также ждет выступление Вилли Уильяма (Willy William) и группы Morandi. 

Сообщается, что выручка от мероприятия будет направлена на благотворительные цели.

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