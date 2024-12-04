Лионель Месси и другие звезды футбола прибыли в "Баку"

Чемпион мира по футбола, обладатель рекордного количества "Золотых мячей" Лионель Месси прибыл в Баку вместе с одноклубниками по "Интер Майами". Встреча с футболистами пройдет в Baku Crystal Hall.

Звездный форвард "Интер Майами" Лионель Месси прибыл в Баку. Компанию одному из лучших игроков в истории футбола составили его партнеры по команде.

Самолет с игроками встретил в аэропорту азербайджанской столицы предприниматель Аднан Ахмедзаде.

Жители и гости азербайджанской столицы смогут увидеть не только легендарного Месси, но также других знаменитых игроков, которые творили историю игры в составе "Барселоны" середины прошлого десятилетия. Речь идет о Луисе Суаресе, Серхио Бускетсе и Жорди Альбе.

Встреча с игроками про йдет в Baku Crystal Hall сегодня, 11 декабря. Гостей также ждет выступление Вилли Уильяма (Willy William) и группы Morandi.

Сообщается, что выручка от мероприятия будет направлена на благотворительные цели.