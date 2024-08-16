Опасная пластическая операция привела к уголовному делу в Махачкале

В дагестанской столице была проведена пластическая операция, из-за которой пациентке стало плохо. Следователи расценили это основанием для возбуждения уголовного дела.

Следователи возбудили уголовное дело после проведения нанесшей вред пластической операции в одной из клиник Махачкалы, передали в СК России по Дагестану.

«По версии следствия, в сентябре 2024 местной жительнице в частном медицинском центре в Махачкале была проведена пластическая операция, после которой состояние пациентки значительно ухудшилось»

- СКР по Дагестану

Таким образом, клиника нанесла пациентке вред. На медучреждение заведено дело по части 1 статье 238 УК РФ.

Напомним, что это не первый раз, когда частные клиники нарушают правила безопасности в Дагестане. В этом году в ходе проверок Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в работе косметологических салонов в Махачкале. В некоторых случаях антисанитария привела к заражению гепатитом.