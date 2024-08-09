Косметологи Махачкалы массово нарушают санитарные нормы – Роспотребнадзор

В косметологических салонах дагестанской столицы местные Роспотребнадзор и МВД обнаружили несоблюдение правил санитарных норм, рассказали в Telegram-канале надзорного ведомства.
Они решили проверить насколько косметологи соблюдают правила безопасности после того, как в сеть попал ролик, где девушка в белом халате подражает врачам сферы красоты – на одной из центральных улиц Махачкалы она делает вид, что вкалывает шприц в кожу пациента. Видео вызвало волну негодования жителей Дагестана, поэтому Роспотребнадзору пришлось среагировать на ситуацию.
В результате проверки они обнаружили страшные нарушения со стороны косметологических салонов. Их сотрудники некачественно дезинфицируют и часто используют одноразовые инструменты. Подобная халатность привела к нескольким случаям заражения гипатитом.
«Сложилась незаконная практика открытия «кабинетов красоты», которые игнорируют все санитарные требования. Считаем неэтичным и непрофессиональным проведение рекламных кампаний в сложившихся условиях тотального несоблюдения косметологическими салонами необходимых требований к лицензируемому виду деятельности»
- Роспотребнадзор по Дагестану
Сейчас ведомство продолжает проводить проверки. В нем заверили, что все нарушители получат наказание в виде либо административных штрафов, либо остановки деятельности.