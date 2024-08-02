Цели терактов в Махачкале и Дербенте раскрыли в ФСБ

Александр Бортников рассказал, кто совершил теракты в Махачкале и Дербенте. Глава ФСБ раскрыл цели атак на города. Нападения произошли 23 июня.
Глава ФСБ, руководитель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников раскрыл цели террористов, которые напали на Махачкалу и Дербент.
Он отметил, что боевики хотели дестабилизировать обстановку в стране. Директор ФСБ сообщил, что нападения совершили последователи салафизма.
Теракты в Дагестане 2024
Напомним, 23 июня террористы атаковали Махачкалу и Дербент. Нападениям подверглись синагоги, церкви, а также посты ДПС. Жертвами терактов стали 22 человека.