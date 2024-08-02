Вестник Кавказа

Цели терактов в Махачкале и Дербенте раскрыли в ФСБ

Цели терактов в Махачкале и Дербенте раскрыли в ФСБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Бортников рассказал, кто совершил теракты в Махачкале и Дербенте. Глава ФСБ раскрыл цели атак на города. Нападения произошли 23 июня.

Глава ФСБ, руководитель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников раскрыл цели террористов, которые напали на Махачкалу и Дербент.

Он отметил, что боевики хотели дестабилизировать обстановку в стране. Директор ФСБ сообщил, что нападения совершили последователи салафизма.

Теракты в Дагестане 2024

Напомним, 23 июня террористы атаковали Махачкалу и Дербент. Нападениям подверглись синагоги, церкви, а также посты ДПС. Жертвами терактов стали 22 человека.

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