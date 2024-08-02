Сколько терактов предотвращено в России в 2024 году?

В НАК заявили, что в 2024 году в стране предотвратили 110 терактов. Там же добавили, что пресечена работа 45 террористических ячеек.

Национальный антитеррористический комитет на своем сайте опубликовал заявление, в котором сказано, что с начала 2024 года в России предотвращено 110 террористических актов.

В ведомстве отметили, в подготовке терактов принимали участие завербованные противником граждане. Всего за террористическую деятельность задержали свыше 1050 человек.

В Комитете заявили, что в этом году в стране пресекли деятельность 45 террористических ячеек. Там подчеркнули, что попытки создания очагов напряженности в России сохраняются.

В ведомстве сообщили об угрозах со стороны международных террористических организаций, которые пытаются внедрить радикализм и экстремизм.

Кроме того, в НАК добавили, что эмиссары МТО ведут поиск исполнителей терактов и вооруженных атак, главным образом, среди жителей Кавказа и среднеазиатских мигрантов.