Пропагандистов терроризма поймали в Казахстане

В областях Казахстана и Астане поймали пятерых радикалов, пропагандировавших терроризм. У них нашли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.

Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил на своем сайте о поимке пятерых экстремистов в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.

Все задержанные занимались пропагандой терроризма, а также разжиганием религиозной розни и вербовкой людей для участия в экстремистской деятельности.

В ведомстве подчеркнули, что все радикалы являются гражданами Казахстана, их взяли под стражу с санкции суда. Во время обысков у них нашли, оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.

Отмечается, что двое пойманных уже имели ранее судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Третий имел опыт участия в боевых действиях за рубежом.