Вестник Кавказа

Вербовщиков экстремистов поймали в Тюмени

Вербовщиков экстремистов поймали в Тюмени
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тюмени задержали двух религиозных деятелей. Они были связаны с террористической организацией и занимались вербовкой экстремистов.

Двух граждан России поймали в Тюмени за вербовку почти 20 местных жителей, они склоняли их примкнуть к террористам в Сирии, пишет пресс-служба ЦОС ФСБ.

Задержанные были приверженцам запрещенной террористической организации. У них был свой канал финансирования боевиков. Они также распространяли экстремистскую идеологию в интернете.

Против них были заведены уголовные дела по статьям 205.1 и 205.2. В ФСБ добавили, что в настоящее время вербовщики находятся под стражей.

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