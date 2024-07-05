Вестник Кавказа

Мужчину подозревают в переводе денег террористам в Чечне

Мужчину подозревают в переводе денег террористам в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителя Чечня заподозрили в финансовой помощи террористам. Следствие полагает, что мужчина перевел международной группировке несколько сотен тысяч рублей.

В Чечне завели уголовное дело о содействии террористической деятельности в отношении мужчины, подозреваемого в переводе денежных средств боевикам. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по республике.

"По данным следствия, местный житель дважды в 2016 году осуществил денежный перевод в иностранной валюте в одну из зарубежных стран с целью финансирования международной террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в РФ)"

– пресс-служба управления

Там отметили, что в общей сложности подозреваемый перевел боевикам свыше 300 тыс рублей.

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