Мужчину подозревают в переводе денег террористам в Чечне

Жителя Чечня заподозрили в финансовой помощи террористам. Следствие полагает, что мужчина перевел международной группировке несколько сотен тысяч рублей.

В Чечне завели уголовное дело о содействии террористической деятельности в отношении мужчины, подозреваемого в переводе денежных средств боевикам. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по республике.

"По данным следствия, местный житель дважды в 2016 году осуществил денежный перевод в иностранной валюте в одну из зарубежных стран с целью финансирования международной террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в РФ)"

– пресс-служба управления

Там отметили, что в общей сложности подозреваемый перевел боевикам свыше 300 тыс рублей.