Вестник Кавказа

Экстремистскую ячейку раскрыли в КБР

Экстремистскую ячейку раскрыли в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидера и участников экстремистской ячейки поймали в Кабардино-Балкарии. Они проводили собрания и читали проповеди. Их взяли под стражу.

В Кабардино-Балкарии поймали лидера и членов ячейки запрещенной в РФ организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», пишет телеграм-издание «Сапа Кавказ».

В 2021 году житель села Урух организовал подпольную экстремистскую группу и привлек в нее односельчан. Они проводили собрания, читали запрещенные проповеди.

В отношении пойманных завели уголовное дело об организации и участии в экстремистской деятельности. Всех задержанных взяли под стражу.

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