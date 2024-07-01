Экстремистскую ячейку раскрыли в КБР

Лидера и участников экстремистской ячейки поймали в Кабардино-Балкарии. Они проводили собрания и читали проповеди. Их взяли под стражу.

В Кабардино-Балкарии поймали лидера и членов ячейки запрещенной в РФ организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», пишет телеграм-издание «Сапа Кавказ».

В 2021 году житель села Урух организовал подпольную экстремистскую группу и привлек в нее односельчан. Они проводили собрания, читали запрещенные проповеди.

В отношении пойманных завели уголовное дело об организации и участии в экстремистской деятельности. Всех задержанных взяли под стражу.